У Києві судитимуть чоловіка, який у стані сп’яніння штрикнув ножем 16-річного підлітка

Після конфлікту хлопець потрапив до реанімації, а нападнику загрожує до восьми років ув’язнення.

У Києві судитимуть 40-річного киянина, який обвинувачується у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень неповнолітньому (ч. 1 ст. 121 КК України).

За даними слідства, чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння у дворі власного будинку, побачив двох братів, які проходили повз нього. Йому не сподобалося, що хлопці, на його думку, голосно сварилися. Без попередження він завдав одному з них, 16-річному підлітку, два удари гострим предметом у груди та один — у живіт.

Унаслідок поранень хлопець утратив багато крові та був госпіталізований до реанімації. Після нападу чоловік залишив місце події та телефоном повідомив своїй дружині, яка перебуває за кордоном, що поранив підлітка.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

