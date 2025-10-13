В Польше задержали мужчину, который отправлял недетский контент несовершеннолетним девочкам из Киева

Среди потерпевших — несовершеннолетние из Украины в возрасте от 7 до 11 лет.

В Польше задержан 57-летний гражданин Республики Польша, которого подозревают в распространении материалов сексуального характера с участием несовершеннолетних. Среди пострадавших — дети из Украины в возрасте от 7 до 11 лет.

Родители двух детей сообщили, что неизвестный мужчина общался с их 11-летними дочерьми через социальные сети и присылал им соответствующий контент.

На основании украинских материалов польские правоохранители задержали подозреваемого — филолога по образованию, владеющего украинским и русским языками, что позволяло ему беспрепятственно общаться с детьми. Во время обыска изъяты компьютеры, мобильные телефоны и цифровые носители с доказательствами сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

В Польше мужчине предъявлено обвинение в распространении материалов сексуального характера с участием детей и животных, а также в хранении соответствующих видеоматериалов. Подозреваемый взят под стражу.

