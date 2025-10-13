У Польщі затримали чоловіка, який надсилав недитячий контент неповнолітнім дівчаткам з Києва

Серед потерпілих — неповнолітні з України віком від 7 до 11 років.

У Польщі затримано 57-річного громадянина Республіки Польща, якого підозрюють у розповсюдженні матеріалів сексуального характеру за участі неповнолітніх. Серед постраждалих — діти з України віком від 7 до 11 років.

Батьки двох дітей повідомили, що невідомий чоловік спілкувався з їхніми 11-річними доньками через соціальні мережі та надсилав їм відповідний контент.

На підставі українських матеріалів польські правоохоронці затримали підозрюваного — філолога за освітою, який володіє українською та російською мовами, що дозволяло йому безперешкодно спілкуватися з дітьми. Під час обшуку вилучено комп’ютери, мобільні телефони та цифрові носії з доказами сексуальної експлуатації неповнолітніх.

У Польщі чоловіку пред’явлено обвинувачення у розповсюдженні матеріалів сексуального характеру за участі дітей та тварин, а також у зберіганні відповідних відеоматеріалів. Підозрюваного взято під варту.

