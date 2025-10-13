На Закарпатье супруги погибли от отравления угарным газом

В Мукачево в результате отравления угарным газом умерли мужчина и женщина.

В Мукачево на Закарпатье два человека погибли в результате отравления угарным газом. Об этом сообщили в ГСЧС.

Трагедия произошла в одной из квартир многоквартирного дома по улице Луцива.

По предварительной информации, 49-летний мужчина и 46-летняя женщина скончались из-за отравления угарным газом, образовавшегося в результате неисправности дымохода газового котла. События выясняют правоохранители и соответствующие службы.

Напомним, что в Николаеве семья отравилась угарным газом.

