На Закарпатті подружжя загинуло від отруєння чадним газом

У Мукачеві внаслідок отруєння чадним газом померли чоловік та жінка.

У Мукачеві на Закарпатті двоє людей загинули внаслідок отруєння чадним газом. Про це повідомили у ДСНС.

Трагедія сталася в одній із квартир багатоквартирного будинку на вулиці Луціва.

За попередньою інформацією, 49-річний чоловік та 46-річна жінка померли через отруєння чадним газом, що утворився внаслідок несправності димоходу газового котла. Наразі обставини події з’ясовують правоохоронці та відповідні служби.

