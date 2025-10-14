Укрпочта запускает собственные почтоматы: как они будут работать и когда появятся первые

Первые 100 почтоматов установят до конца года, а пользоваться ими можно будет даже без света, связи или мобильного приложения.

Укрпочта объявила о запуске собственных почтоматов украинского производства. Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смилянский.

Первые 100 почтоматов Укрпочты планируют установить уже к Новому году. Из них 70 — в Киеве, 30 — в Одессе. После тестового запуска компания планирует развернуть сеть по всей Украине.

По его словам, это стало возможным после более чем годовой работы над прозрачной закупкой оборудования, адаптированного к условиям военного времени и потребностям клиентов.

Почтоматы будут иметь несколько ключевых особенностей:

Доступ без приложения. Пользоваться можно как через мобильное приложение, так и без него — с помощью PIN-кода на клавиатуре.

Функция «2 в 1». Почтомат позволяет не только получать посылку, но и отправлять письмо или отправление.

Автономная работа. Устройства функционируют даже без электричества или связи.

Надежная защита. Конструкция устойчива к воде, пыли и механическим повреждениям.

После установки первых 100 почтоматов Укрпочта соберет отзывы пользователей и расширит сеть на другие регионы. В компании обещают, что вскоре клиенты смогут отправлять и получать посылки в любое время и при любых условиях.

