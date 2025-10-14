Практика судів
Укрпошта запускає власні поштомати: як вони працюватимуть і коли з’являться перші

14:29, 14 жовтня 2025
Перші 100 поштоматів встановлять до кінця року, а користуватися ними можна буде навіть без світла, зв’язку чи мобільного застосунку.
Укрпошта запускає власні поштомати: як вони працюватимуть і коли з'являться перші
Укрпошта оголосила про запуск власних поштоматів українського виробництва. Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

Перші 100 поштоматів Укрпошти планують встановити вже до Нового року. Із них 70 — у Києві, 30 — в Одесі. Після тестового запуску компанія планує розгорнути мережу по всій Україні.

За його словами, це стало можливим після більш ніж річної роботи над прозорою закупівлею обладнання, адаптованого до умов воєнного часу та потреб клієнтів.

Поштомати матимуть кілька ключових особливостей:

Доступ без застосунку. Користуватися можна як через мобільний застосунок, так і без нього — за допомогою PIN-коду на клавіатурі.

Функція «2 в 1». Поштомат дозволяє не лише отримати посилку, а й надіслати лист або відправлення.

Автономна робота. Пристрої функціонують навіть без електрики чи зв’язку.

Надійний захист. Конструкція стійка до води, пилу та механічних пошкоджень.

Після встановлення перших 100 поштоматів Укрпошта збере відгуки користувачів і розширить мережу на інші регіони. У компанії обіцяють, що незабаром клієнти зможуть відправляти та отримувати посилки у будь-який час і в будь-яких умовах.

