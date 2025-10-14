Практика судов
Когда на Троещине в Киеве будет горячая вода – Максим Бахматов ответил

22:36, 14 октября 2025
Большинство домов на Лесном массиве уже с теплом, Троещина – в процессе.
Когда на Троещине в Киеве будет горячая вода – Максим Бахматов ответил
Глава Деснянской РГА Максим Бахматов сообщил о состоянии подключения горячей воды в жилых массивах района после обстрела столицы РФ 10 октября.

По его словам, на Лесном массиве уже с горячей водой дома, которые обслуживаются ЖЭКами №302 и №303 — это 112 домов из 167, находящихся на балансе управляющей компании.

Также началось подключение домов ЖЭКа №301.

Среди ЖБК и ОСМД на Лесном из 67 домов горячую воду уже получают 41.

Что касается Троещины, Бахматов отметил, что подключение горячей воды планируется завершить до конца недели, если не возникнут форс-мажорные обстоятельства.

Киев Троещина вода

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
