Практика судів
  1. В Україні

Коли на Троєщині у Києві буде гаряча вода – Максим Бахматов відповів

22:36, 14 жовтня 2025
Більшість будинків на Лісовому масиві вже з теплом, Троєщина – у процесі.
Коли на Троєщині у Києві буде гаряча вода – Максим Бахматов відповів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Голова Деснянської РДА Максим Бахматов повідомив про стан підключення гарячої води у житлових масивах району після обстрілу РФ столиці 10 жовтня.

За його словами, на Лісовому масиві вже з гарячою водою будинки, що обслуговуються ЖЕДами №302 і №303 — це 112 будинків із 167, які перебувають на балансі керуючої компанії.

Також розпочалося підключення будинків ЖЕД №301.

Серед ЖБК та ОСББ на Лісовому з 67 будинків гарячу воду вже отримують 41.

Щодо Троєщини, Бахматов зазначив, що підключення гарячої води планується завершити до кінця тижня, якщо не виникнуть форс-мажорні обставини.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ Троєщина вода

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ТЦК дуже важливо публічно показувати людяність – розповідати історії, коли людині дали час і вона все владнала — член комітету з нацбезпеки Федієнко

Також Олександр Федієнко висловив думку, що кожен мобілізований повинен мати можливість поспілкуватися з психологом, який «зможе пояснити процес і знизити рівень стресу».

Конкурс до Вищого антикорупційного суду – тестування на IQ відбудеться 27 жовтня

Прохідний бал за IQ-тестування суттєво знижено у порівнянні з попереднім конкурсом.

Рада адвокатів України повинна утримуватися від заяв, що підривають авторитет Вищої ради правосуддя – ВРП

Вища рада правосуддя зробила зауваження адвокатському самоврядуванню та попросила РАУ бути обережніше у висловлюваннях.

Володимир Зеленський позбавив громадянства мера Одеси Геннадія Труханова

Указ Зеленського про позбавлення громадянства мера Одеси Геннадія Труханова публікуватися не буде, бо містить персональні дані.

До бюджету 2026 року закладуть 4 млрд на створення 1000 годин українського контенту – заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук

Євгенія Кравчук заявила, що дуже важливо, щоб ця сума була проголосована і в першому, і в другому читанні Верховною Радою.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Іван Бандура
    Іван Бандура
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Віктор Гончарук
    Віктор Гончарук
    заступник голови Дніпровського районного суду міста Києва
  • Віталій Попов
    Віталій Попов
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Ярослав Юрчишин
    Ярослав Юрчишин
    голова Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова
  • Олександр Беспалов
    Олександр Беспалов
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду