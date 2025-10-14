Коли на Троєщині у Києві буде гаряча вода – Максим Бахматов відповів

Більшість будинків на Лісовому масиві вже з теплом, Троєщина – у процесі.

Голова Деснянської РДА Максим Бахматов повідомив про стан підключення гарячої води у житлових масивах району після обстрілу РФ столиці 10 жовтня.

За його словами, на Лісовому масиві вже з гарячою водою будинки, що обслуговуються ЖЕДами №302 і №303 — це 112 будинків із 167, які перебувають на балансі керуючої компанії.

Також розпочалося підключення будинків ЖЕД №301.

Серед ЖБК та ОСББ на Лісовому з 67 будинків гарячу воду вже отримують 41.

Щодо Троєщини, Бахматов зазначив, що підключення гарячої води планується завершити до кінця тижня, якщо не виникнуть форс-мажорні обставини.

