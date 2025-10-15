Киев готовит эвакуационные автобусы на случай вывоза людей в случае чрезвычайной ситуации, — КГГА

Руководитель аппарата КГГА Дмитрий Загуменный сообщил, что проект еще на начальной стадии — сейчас ищут конкретные решения, в том числе источники финансирования.

Руководитель аппарата КГГА Дмитрий Загуменный рассказал, что столичные власти работают над проектом создания эвакуационных автобусов. Речь идет о специальном транспорте, который сможет быстро вывезти людей в случае чрезвычайной ситуации. В настоящее время проект находится на начальном этапе — идет поиск решений и формирование механизмов его реализации. Об этом пишет "Вечерний Киев".

Загуменный пояснил, что команда сейчас ищет технические решения и способы финансирования проекта, но процесс усложняется из-за бюрократии и ограниченных ресурсов.

"Есть определенные бюрократические сложности и вопросы финансирования, но мы ищем рабочие решения, чтобы запустить это направление", - подчеркнул он.

