Київ готує евакуаційні автобуси на випадок вивозу людей у разі надзвичайної ситуації, — КМДА

Керівник апарату КМДА Дмитро Загуменний повідомив, що проект ще на початковій стадії — зараз шукають конкретні рішення, зокрема джерела фінансування.

Керівник апарату КМДА Дмитро Загуменний розповів, що столична влада працює над проектом створення евакуаційних автобусів. Йдеться про спеціальний транспорт, який зможе швидко вивезти людей у разі надзвичайної ситуації. Наразі проект перебуває на початковому етапі — триває пошук рішень і формування механізмів його реалізації. Про це пише "Вечірній Київ".

Загуменний пояснив, що команда зараз шукає технічні рішення і способи фінансування проєкту, але процес ускладнюється через бюрократію та обмежені ресурси.

«Є певні бюрократичні складнощі та питання фінансування, але ми шукаємо робочі рішення, щоб запустити цей напрям», — наголосив він.

