Київ готує евакуаційні автобуси на випадок вивозу людей у разі надзвичайної ситуації, — КМДА

15:21, 15 жовтня 2025
Керівник апарату КМДА Дмитро Загуменний повідомив, що проект ще на початковій стадії — зараз шукають конкретні рішення, зокрема джерела фінансування.
Київ готує евакуаційні автобуси на випадок вивозу людей у разі надзвичайної ситуації, — КМДА
Керівник апарату КМДА Дмитро Загуменний розповів, що столична влада працює над проектом створення евакуаційних автобусів. Йдеться про спеціальний транспорт, який зможе швидко вивезти людей  у разі надзвичайної ситуації. Наразі проект перебуває на початковому етапі — триває пошук рішень і формування механізмів його реалізації. Про це пише "Вечірній Київ".

Загуменний пояснив, що команда зараз шукає технічні рішення і способи фінансування проєкту, але процес ускладнюється через бюрократію та обмежені ресурси.

«Є певні бюрократичні складнощі та питання фінансування, але ми шукаємо робочі рішення, щоб запустити цей напрям», — наголосив він.

