Налоговая напомнила о сроках подачи заявления на регистрацию плательщиком НДС

В Главном управлении ГНС в Полтавской области сообщили о порядке и сроках подачи заявления для регистрации плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС).
Процедура регламентируется статьями 181–183 Налогового кодекса Украины.
Подать заявление по форме №1-НДС (идентификатор J/F1310110) можно в электронном виде через Электронный кабинет плательщика на веб-портале ГНС.
В налоговой напоминают: если сумма облагаемых операций по поставке товаров или услуг за последние 12 месяцев превысила 1 миллион гривен (без учета НДС), субъект хозяйствования обязан зарегистрироваться плательщиком НДС не позднее 10 числа месяца, следующего за месяцем, в котором достигнут указанный объем.
Также определены сроки подачи заявления в других случаях:
Новосозданные предприятия и физические лица-предприниматели могут заявить о добровольной регистрации плательщиками НДС во время государственной регистрации или внесения изменений в сведения в Едином государственном реестре.
В то же время налоговики подчеркивают: одновременная регистрация плательщиком НДС и переход на упрощенную систему третьей группы со ставкой, предусматривающей уплату НДС, не допускается.
