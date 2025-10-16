Налоговая напомнила о сроках подачи заявления на регистрацию плательщиком НДС

Кто из предпринимателей обязан зарегистрироваться плательщиком НДС и в какие сроки следует подать заявление.

В Главном управлении ГНС в Полтавской области сообщили о порядке и сроках подачи заявления для регистрации плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС).

Процедура регламентируется статьями 181–183 Налогового кодекса Украины.

Подать заявление по форме №1-НДС (идентификатор J/F1310110) можно в электронном виде через Электронный кабинет плательщика на веб-портале ГНС.

В налоговой напоминают: если сумма облагаемых операций по поставке товаров или услуг за последние 12 месяцев превысила 1 миллион гривен (без учета НДС), субъект хозяйствования обязан зарегистрироваться плательщиком НДС не позднее 10 числа месяца, следующего за месяцем, в котором достигнут указанный объем.

Также определены сроки подачи заявления в других случаях:

добровольная регистрация — не позднее чем за 10 дней до начала налогового периода, с которого лицо желает стать плательщиком НДС;

переход с упрощенной системы на общую — до 10 числа первого месяца после перехода;

изменение ставки единого налога на такую, что предусматривает уплату НДС, — не позднее чем за 10 дней до начала соответствующего месяца.

Новосозданные предприятия и физические лица-предприниматели могут заявить о добровольной регистрации плательщиками НДС во время государственной регистрации или внесения изменений в сведения в Едином государственном реестре.

В то же время налоговики подчеркивают: одновременная регистрация плательщиком НДС и переход на упрощенную систему третьей группы со ставкой, предусматривающей уплату НДС, не допускается.