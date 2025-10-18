В Киевской области разоблачили дельца, который за 8500 долларов обещал «решить вопрос» в ТЦК

Мужчина обещал повлиять на должностных лиц ТЦК относительно снятия военнообязанного с розыска в системе «Оберіг».

В городе Борисполь правоохранители разоблачили жителя столицы при получении неправомерной выгоды за влияние на решения должностных лиц ТЦК по вопросу снятия военнообязанного с розыска в системе «Оберіг». Об этом сообщила полиция Киевской области.

Согласно данным следствия, 58-летний мужчина уверял заявителя, что имеет «связи» среди чиновников территориального центра комплектования и социальной поддержки. Злоумышленник пообещал за вознаграждение в 8 500 долларов «поспособствовать» решению вопроса о снятии с розыска в системе лица призывного возраста.

«Во время проведения оперативных мероприятий фигуранта задержали в процессуальном порядке в момент получения неправомерной выгоды», — сообщили в полиции.

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в получении неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, совмещенном с вымогательством такой выгоды (ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины).

