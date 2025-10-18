На Київщині викрили ділка, який за 8500 доларів обіцяв «вирішити питання» у ТЦК

Чоловік обіцяв вплинути на посадових осіб ТЦК щодо зняття військовозобов’язаного з розшуку в системі «Оберіг».

У місті Бориспіль правоохоронці викрили мешканця столиці на одержанні неправомірної вигоди за вплив на рішення посадових осіб ТЦК щодо зняття військовозобов’язаного з розшуку в системі «Оберіг». Про це повідомила поліція Київської області.

За даними слідства, 58-річний чоловік запевнив заявника, що має «зв’язки» серед посадовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Зловмисник пообіцяв «посприяти» за винагороду в 8 500 доларів у вирішенні питання щодо зняття з розшуку в системі особи мобілізаційного віку.

«Під час проведення оперативних заходів фігуранта затримали у процесуальному порядку в момент одержання неправомірної вигоди», - заявили у поліції.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави чи місцевого самоврядування, поєднаному з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України).

