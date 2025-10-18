Украина должна создать гранд-стратегию и быть готовой к отпору в любой момент, — Кирилл Буданов

Кирилл Буданов заявил, что в ближайшие годы «безоблачно не будет».

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что основным компонентом безопасности Украины в будущем должен стать переход от ресурсно-сырьевой модели к экономике с высокой добавленной стоимостью. Об этом он сказал во время Киевского международного экономического форума.

По словам Буданова, основой безопасности Украины в будущем должны стать отказ от ресурсно-сырьевой модели в пользу экономики с высокой добавленной стоимостью, развитие современного высокотехнологичного оборонно-промышленного комплекса и формирование четкой гранд-стратегии государства.

«Гранд-стратегия Украины необходима для того, чтобы мы наконец определили свое место и роль в новом мире и уверенно двигались к этой цели», — подчеркнул глава ГУР.

Буданов также отметил, что украинское общество должно осознать: в ближайшие годы «безоблачно не будет».

«Это не означает, что мы будем воевать постоянно, но мы должны быть готовы к отпору, в том числе вооруженному, в любой момент», — отметил он.

