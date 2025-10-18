Україна має створити гранд-стратегію та бути готовою до відсічі у будь-який момент, — Кирило Буданов

Кирило Буданов заявив, що у найближчі роки «безхмарно не буде».

Голова Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що основним компонентом безпеки України в майбутньому мають стати перехід від ресурсно-сировинної моделі до економіки з високою доданою вартістю. Про це він сказав під час Київського міжнародного економічного форуму.

За словами Буданова, основою безпеки України у майбутньому повинні стати відмова від ресурсно-сировинної моделі на користь економіки з високою доданою вартістю, розвиток сучасного високотехнологічного оборонно-промислового комплексу та формування чіткої гранд-стратегії держави

«Гранд-стратегія України необхідна, аби ми нарешті визначили своє місце і роль у новому світі та впевнено рухались до цієї мети», - наголосив керівник ГУР.

Буданов також зазначив, що українське суспільство має усвідомити: у найближчі роки «безхмарно не буде».

«Це не означає, що ми будемо воювати постійно, але маємо бути готовими до відсічі, зокрема збройної, у будь-який момент», - зазначив він.

