Аварийные отключения применены в отдельных областях, — Укрэнерго

В Днепропетровской области применяются экстренные отключения.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

18 октября из-за сложной ситуации в энергосистеме в ряде областей Украины применяются аварийные отключения электроэнергии. Об этом сообщили в Укрнерго.

В частности, в Черниговской области применяются почасовые отключения для бытовых потребителей. Также в Днепропетровской области ввели экстренные отключения.

Также графики аварийных отключений применены в Харьковской области

Причиной таких ограничений есть последствия российских ударов по энергетической инфраструктуре.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.