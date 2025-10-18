Аварійні відключення застосовано в окремих областях, — Укренерго

На Дніпропетровщині застосовуються екстрені відключення.

18 жовтня через складну ситуацію в енергосистемі в низці областей України застосовуються аварійні відключення електроенергії. Про це повідомили в Укрнерго.

Зокрема, на Чернігівщині застосовуються погодинні відключення для побутових споживачів. Також у Дніпропетровській області запровадили екстрені відключення.

Також графіки аварійних відключень застосовані у Харківській області

Причиною таких обмежень є наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

