Освобождаются ли плательщики единого налога, юридические лица и ФЛП, от уплаты земельного налога — разъяснение ГНС

10:55, 19 октября 2025
В Государственной налоговой службе разъяснили вопрос уплаты земельного налога.
Освобождаются ли плательщики единого налога, юридические лица и ФЛП, от уплаты земельного налога — разъяснение ГНС
Главное управление ГНС в Ивано-Франковской области напомнило, освобождаются ли плательщики единого налога — юридические лица и физические лица-предприниматели — от уплаты земельного налога.

Согласно подп. 14.1.147 п. 14.1 ст. 14 Налогового кодекса Украины, плата за землю — это обязательный платеж в составе налога на имущество, который взимается в форме земельного налога или арендной платы за земельные участки государственной и коммунальной собственности.

Подпунктом 269.1.1 п. 269.1 ст. 269 НКУ установлено, что плательщиками платы за землю являются, в частности, плательщики земельного налога:

  • собственники земельных участков, земельных долей (паев);
  • землепользователи, которым в соответствии с законом предоставлены земельные участки государственной и коммунальной собственности на правах постоянного пользования.

Особенности уплаты налога субъектами хозяйствования, применяющими упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности, определяются главой 1 «Упрощенная система налогообложения, учета и отчетности» раздела XIV НКУ.

Согласно подп. 4 п. 297.1 ст. 297 НКУ, плательщики единого налога освобождаются от обязанности начисления, уплаты и подачи налоговой отчетности, в частности, по налогу на имущество в части земельного налога — за земельные участки, используемые плательщиками единого налога первой – третьей групп для осуществления хозяйственной деятельности (кроме деятельности по предоставлению земельных участков и/или недвижимого имущества, находящегося на таких участках, в аренду, наем, ссуду или иное пользование, в том числе на условиях эмфитевзиса), а также плательщиками единого налога четвертой группы — для ведения сельскохозяйственного товаропроизводства.

