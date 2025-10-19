ВПЛ объяснили, как восстановить паспорт, если утрачены все документы

Проверка факта принадлежности лица к гражданству Украины может проводиться с использованием Единого государственного демографического реестра, имеющихся учетов ГМС, а также других информационных баз.

Фото: donpatriot.news

Миграционная служба Днепропетровской области разъяснила, как внутренне перемещенным лицам восстановить паспорт гражданина Украины, если они утратили все свои документы.

«К сожалению, немало украинцев, которым пришлось срочно эвакуироваться из зон боевых действий, потеряли все документы. Для восстановления паспорта гражданина Украины необходимо пройти процедуру идентификации личности. Она может осложниться, если человек не имеет возможности предоставить другой документ с фотографией», — сообщили в ведомстве.

Там подчеркнули, что проверка факта принадлежности лица к гражданству Украины может проводиться с использованием Единого государственного демографического реестра, имеющихся учетов Государственной миграционной службы, а также других информационных баз. В ходе проверки учитывается вся информация, предоставленная заявителем.

В случае невозможности идентифицировать личность на основании полученных данных применяется процедура опроса свидетелей, указанных заявителем. Такая процедура может проводиться в режиме видеоконференции, во время которой свидетель предоставляет документы, удостоверяющие его личность и подтверждающие гражданство Украины, а также документы, подтверждающие родственные связи или давнее знакомство.

Копии таких документов направляются на электронную почту территориального органа или подразделения ГМС, проводящего видеоконференцию, либо предоставляются в территориальный подраздел, если установление личности осуществляется непосредственно на месте.

«Сотрудник Миграционной службы ведет видеозапись видеоконференции, которая прилагается к заявлению-анкете, подаваемому для оформления нового паспорта», — добавили в ГМС.

