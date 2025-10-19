Практика судов
  1. В Украине

ВПЛ объяснили, как восстановить паспорт, если утрачены все документы

11:13, 19 октября 2025
Проверка факта принадлежности лица к гражданству Украины может проводиться с использованием Единого государственного демографического реестра, имеющихся учетов ГМС, а также других информационных баз.
ВПЛ объяснили, как восстановить паспорт, если утрачены все документы
Фото: donpatriot.news
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Миграционная служба Днепропетровской области разъяснила, как внутренне перемещенным лицам восстановить паспорт гражданина Украины, если они утратили все свои документы.

«К сожалению, немало украинцев, которым пришлось срочно эвакуироваться из зон боевых действий, потеряли все документы. Для восстановления паспорта гражданина Украины необходимо пройти процедуру идентификации личности. Она может осложниться, если человек не имеет возможности предоставить другой документ с фотографией», — сообщили в ведомстве.

Там подчеркнули, что проверка факта принадлежности лица к гражданству Украины может проводиться с использованием Единого государственного демографического реестра, имеющихся учетов Государственной миграционной службы, а также других информационных баз. В ходе проверки учитывается вся информация, предоставленная заявителем.

В случае невозможности идентифицировать личность на основании полученных данных применяется процедура опроса свидетелей, указанных заявителем. Такая процедура может проводиться в режиме видеоконференции, во время которой свидетель предоставляет документы, удостоверяющие его личность и подтверждающие гражданство Украины, а также документы, подтверждающие родственные связи или давнее знакомство.

Копии таких документов направляются на электронную почту территориального органа или подразделения ГМС, проводящего видеоконференцию, либо предоставляются в территориальный подраздел, если установление личности осуществляется непосредственно на месте.

«Сотрудник Миграционной службы ведет видеозапись видеоконференции, которая прилагается к заявлению-анкете, подаваемому для оформления нового паспорта», — добавили в ГМС.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

паспорт миграционная служба ID-паспорт ВПЛ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
«А за что оправдательный, за то, что зубы выбил»: Верховный Суд отменил приговор суда из-за комментариев председательствующего судьи

Верховный Суд указал, что проявление эмоций судом во время судебного разбирательства является нарушением принципа отстраненности и может ставить под сомнение законность принятого решения и судебного процесса в целом.

Устройство для тайного прослушивания нашли прямо в зале судебных заседаний

Средство для негласного получения информации было обнаружено при замене аккумуляторной батареи устройства бесперебойного питания.

Верховный Суд объяснил, когда непредоставление возможности конфиденциального общения между адвокатом и подзащитным не является нарушением УПК

Верховный Суд указал, что считает обоснованными доводы защиты о том, что прокурором после объявления обвиняемому о подозрении не была предоставлена возможность конфиденциального общения между защитником и подзащитным, однако это в данном случае не является существенным нарушением УПК.

Новый конкурс на должности судей Конституционного Суда по квоте Верховной Рады уже объявлен, но есть нюанс

В Верховной Раде будет разработан законопроект, уточняющий полномочия Совещательной группы экспертов под рабочим названием – «предохранитель для идиотов».

Венецианская комиссия предоставила законодателям рекомендации по изменениям в дисциплинарной ответственности судей и проверке деклараций добропорядочности – перевод заключения

Венецианская комиссия предоставила народным депутатам конкретные советы, проанализировав три законопроекта, предусматривающие изменения в процедуры Высшего совета правосудия, ВККС относительно привлечения судей к дисциплинарной ответственности и проверки деклараций добропорядочности.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вячеслав Россолов
    Вячеслав Россолов
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Руслан Лідовець
    Руслан Лідовець
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді