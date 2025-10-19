На мосту Патона повреждена контактная сеть троллейбусов

Движение транспорта затруднено, троллейбусы № 43 курсируют только до «Лыбедской».

В Киеве негабаритное транспортное средство повредило контактную сеть троллейбусов на мосту Патона в Киеве, что привело к затруднению движения транспорта в обоих направлениях.

По данным КГГА, съезд с моста в направлении станции метро «Лыбедская» временно заблокирован для троллейбусов маршрута № 43. Сейчас они курсируют только до станции «Лыбедская».

По обновленной информации, движение троллейбусов № 43 возобновлено в обычном режиме.

