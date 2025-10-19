На мосту Патона пошкоджено контактну мережу тролейбусів

Рух транспорту ускладнений, тролейбуси № 43 курсують лише до «Либідської».

У Києві негабаритний транспортний засіб пошкодив контактну мережу тролейбусів на мосту Патона в Києві, що призвело до ускладнення руху транспорту в обох напрямках.

За даними КМДА, з’їзд із мосту в напрямку станції метро «Либідська» тимчасово заблоковано для тролейбусів маршруту № 43. Наразі вони курсують лише до станції «Либідська».

За оновленою інформацією, рух тролейбусів № 43 відновлений у звичному режимі.

