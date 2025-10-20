Практика судов
Рынок коллекторов в Украине: миллиард дохода и сотни жалоб ежемесячно

13:39, 20 октября 2025
НБУ получил более 3,1 тысячи жалоб на коллекторов за четыре года.
Рынок коллекторов в Украине: миллиард дохода и сотни жалоб ежемесячно
НБУ с 2021 года получил 3 101 жалобу на деятельность коллекторских компаний, из них 958 — в 2025 году. Сейчас в Украине работает 74 коллекторские компании, которые за прошлый год получили совокупный доход в 1,01 млрд грн. Об этом сообщает Опендатабот.

Более 60% жалоб поступило за последние два года. В 2025 году НБУ фиксирует в среднем 104 обращения в месяц, что на треть больше, чем в 2024 году, и вдвое больше, чем в 2023 году.

Согласно закону о коллекторской деятельности, действующему с 2021 года, обращаться к должникам могут только компании, зарегистрированные в Реестре НБУ. Нарушение требований может привести к штрафам, ограничению работы или исключению из реестра.

С начала работы Реестра в него было включено 82 компании. Наиболее активная регистрация происходила в 2021 году, когда в список попали 62 компании. В 2022 году добавилось пять компаний, а в 2025 году — только одна. Сейчас в Реестре остаются 74 компании.

Восемь компаний потеряли право работать на рынке: четыре — по собственному желанию, еще четыре — из-за нарушения требований. Среди исключенных — две компании с названием «Кредитная Исполнительная Служба», принадлежавшие британской EXTRA VENTURE LTD.

Более 70% коллекторских компаний (54 фирмы) зарегистрированы в Киеве. Шесть компаний работают в Запорожской области, пять — в Черниговской. Каждая девятая коллекторская компания принадлежит одному и тому же лицу.

В 2024 году совокупный доход 74 коллекторских компаний составил 1,01 млрд грн, а чистая прибыль — 384,7 млн грн.

