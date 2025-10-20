Практика судів
  1. В Україні

Ринок колекторів в Україні: мільярд доходу і сотні скарг щомісяця

13:39, 20 жовтня 2025
НБУ отримав понад 3,1 тисячі скарг на колекторів за чотири роки.
НБУ з 2021 року отримав 3 101 скаргу на діяльність колекторських компаній, із них 958 — у 2025 році. Наразі в Україні працює 74 колекторські компанії, які за минулий рік отримали сукупний дохід у 1,01 млрд грн. Про це повідомляє Опендатабот.

Понад 60% скарг надійшло за останні два роки. У 2025 році НБУ фіксує в середньому 104 звернення на місяць, що на третину більше, ніж у 2024 році, і вдвічі більше, ніж у 2023 році.

Згідно із законом про колекторську діяльність, що діє з 2021 року, звертатися до боржників можуть лише компанії, зареєстровані в Реєстрі НБУ. Порушення вимог може призвести до штрафів, обмеження роботи або виключення з реєстру.

Із початку роботи Реєстру до нього було включено 82 компанії. Найактивніше реєстрація відбувалася у 2021 році, коли до списку потрапили 62 компанії. У 2022 році додалося п’ять компаній, а у 2025 році — лише одна. Наразі в Реєстрі залишаються 74 компанії.

Вісім компаній втратили право працювати на ринку: чотири — за власним бажанням, ще чотири — через порушення вимог. Серед виключених — дві компанії з назвою «Кредитна Виконавча Служба», що належали британській EXTRA VENTURE LTD.

Понад 70% колекторських компаній (54 фірми) зареєстровані в Києві. Шість компаній працюють у Запорізькій області, п’ять — у Чернігівській. Кожна дев’ята колекторська компанія належить одній і тій самій особі.

У 2024 році сукупний дохід 74 колекторських компаній склав 1,01 млрд грн, а чистий прибуток — 384,7 млн грн.

