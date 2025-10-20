Практика судов
  1. В Украине

В Луцке трехлетний мальчик застрял в батарее – видео

23:48, 20 октября 2025
Трехлетний мальчик засунул руку в радиатор отопления и не смог самостоятельно ее вытащить.
В Луцке трехлетний мальчик застрял в батарее – видео
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Трогательный инцидент произошел в Луцке: трехлетний мальчик засунул руку в радиатор отопления и не смог самостоятельно ее вытащить. Об этом рассказали в ГСЧС.

На место происшествия вызвали спасателей и медиков, которые оперативно оказали помощь. Они успокоили напуганного ребенка после долгого плача и освободили руку из металлической ловушки.

После успешной операции между ребенком и спасателем состоялся короткий, но трогательный диалог:

Малыш: «Все?»

Спасатель: «Все!»

К счастью, с мальчиком все в порядке, он не получил серьезных повреждений.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

дети ГСЧС Луцк

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Депутаты просят разрешить им задавать вопросы и получать ответы от должностных лиц на пленарном заседании — изменения в регламент

В Раду внесли законопроект, которым предлагается отдельно предусмотреть в регламенте право народных депутатов на пленарном заседании задавать вопросы любому приглашенному должностному или служебному лицу, кроме Президента, и получать на них ответы.

НАБУ разоблачило главу Одесского областного совета Григория Диденко и его жену-народного депутата Юлию Диденко в недостоверном декларировании

НАБУ и САП сообщили главе Одесского областного совета Григорию Диденко и его жене – народному депутату Юлии Диденко о подозрении в декларировании недостоверной информации.

Бюджетный комитет предлагает отклонить идею Кабмина отдельно оплачивать работу проектных групп в министерствах

В Раде не оценили заложенную в бюджет-2026 идею Кабмина создать в министерствах проектные группы с отдельными правилами выплаты вознаграждения, которые будет устанавливать сам Кабмин.

САП обжалует уменьшение залога Богдану Львову с 302 млн грн до 20 млн грн

20 октября следственный судья ВАКС уменьшил залог Богдану Львову в 15 раз.

Адвокат освобождается от обязанности сохранения адвокатской тайны в пределах, необходимых для защиты его прав, в случае подачи иска к экс-клиенту о невыполнении условий договора – САУ

Если адвокат вынужден подать в суд на бывшего клиента по поводу невыполнения условий договора, то адвокат освобождается от обязанности сохранения адвокатской тайны в пределах, необходимых для защиты его прав – САУ предоставил разъяснение.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Яковлєв
    Олександр Яковлєв
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду