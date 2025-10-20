В Луцке трехлетний мальчик застрял в батарее – видео

Трехлетний мальчик засунул руку в радиатор отопления и не смог самостоятельно ее вытащить.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Трогательный инцидент произошел в Луцке: трехлетний мальчик засунул руку в радиатор отопления и не смог самостоятельно ее вытащить. Об этом рассказали в ГСЧС.

На место происшествия вызвали спасателей и медиков, которые оперативно оказали помощь. Они успокоили напуганного ребенка после долгого плача и освободили руку из металлической ловушки.

После успешной операции между ребенком и спасателем состоялся короткий, но трогательный диалог:

Малыш: «Все?»

Спасатель: «Все!»

К счастью, с мальчиком все в порядке, он не получил серьезных повреждений.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.