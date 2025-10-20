БЭБ вводит проект «Экономический щит», — Александр Цивинский

Александр Цивинский отметил, что одним из важнейших элементов новой философии БЭБ станет определение индекса экономической безопасности для каждой области.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Бюро экономической безопасности внедряет новый проект под названием «Экономический щит». Об этом во время встречи с бизнесом в Одессе сообщил Директор БЭБ Александр Цивинский, сообщили в БЭБ.

По его словам, проект станет отправной точкой построения системы, в которой бизнес будет ощущать не давление, а реальное партнёрство с Бюро.

«Наша цель – обеспечить равные правила и справедливые условия ведения бизнеса для всех, кто соблюдает требования законодательства. Это ключевая основа устойчивого развития предпринимательства и доверия между бизнесом и государством», – отметил Александр Цивинский.

Кроме того, он подчеркнул, что одним из важных элементов новой философии БЭБ станет определение индекса экономической безопасности для каждой области. Именно для этого внедряется проект «Экономический щит».

Он предусматривает аналитическую оценку ситуации в регионах, определение угроз экономической безопасности, оперативное решение проблем и другое.

Также во время встречи участники обсудили дальнейшее сотрудничество БЭБ и бизнеса в борьбе с теневой экономикой.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.