БЕБ запроваджує проект «Економічний щит», — Олександр Цивінський

Фото: БЕБ

Бюро економічної безпеки запроваджує новий проект під назвою «Економічний щит». Про це під час зустрічі з бізнесом в Одесі повідомив Директор БЕБ Олександр Цивінський, розповіли у БЕБ.

За його словами, цей проект стане відправною точкою побудови системи, в якій бізнес відчуватиме не тиск, а реальне партнерство з Бюро.

«Наша мета - забезпечити рівні правила та справедливі умови ведення бізнесу для всіх, хто дотримується вимог законодавства. Це ключова запорука сталого розвитку підприємництва та довіри між бізнесом та державою», – зауважив Олександр Цивінський.

Крім того, він наголосив, що одним з важливих елементів нової філософії БЕБ стане визначення індексу економічної безпеки для кожної області. Саме задля цього запроваджується проєкт «Економічний щит».

Він передбачає аналітичну оцінку ситуації в регіонах, визначення загроз економічній безпеці, оперативне вирішення проблематики тощо.

Також під час зустрічі учасники обговорили подальшу співпрацю БЕБ та бізнесу у боротьбі з тіньовою економікою.

