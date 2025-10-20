Адвокат освобождается от обязанности сохранения адвокатской тайны в пределах, необходимых для защиты его прав, в случае подачи иска к экс-клиенту о невыполнении условий договора – САУ

Если адвокат вынужден подать в суд на бывшего клиента по поводу невыполнения условий договора, то адвокат освобождается от обязанности сохранения адвокатской тайны в пределах, необходимых для защиты его прав – САУ предоставил разъяснение.

Одним из разъяснений, которое предоставил Совет адвокатов Украины (САУ) на заседании от 18 октября 2025 года, был вопрос неразглашения персональных данных клиента и факта заключения договора между ним и адвокатом. Об этом рассказал заместитель председателя Совета адвокатов Украины Алексей Кухар.

«Обстоятельства таковы. Клиент не рассчитался за адвокатские услуги согласно договору.

Для защиты своих прав в суде адвокат нанял другого адвоката.

Чтобы лишить своего бывшего адвоката возможности защитить свои интересы в суде, клиент, который не рассчитался по договору, обратился в Совет адвокатов Украины и просил разъяснить, имел ли адвокат право передать другому адвокату договор, по которому ему предоставлялись правовые услуги, и имел ли право тот договор предоставлять суду в качестве доказательства» – пояснил Алексей Кухар.

При этом клиент ссылался на предписания ч. 1 ст. 22 Закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» и Правила адвокатской этики, согласно которым содержание договора между клиентом и адвокатом, вопросы, по которым он обращался за помощью, и сам факт обращения к адвокату составляют адвокатскую тайну.

«Совет адвокатов Украины применил аналогию закона (часть 4 ст. 22 Закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности») и разъяснил, что в случае, если адвокат вынужден судиться с бывшим клиентом по поводу невыполнения последним условий договора, то адвокат освобождается от обязанности сохранения адвокатской тайны в пределах, необходимых для защиты его прав и интересов» – отметил заместитель председателя САУ.

«Иными словами, не хочешь, чтобы твои данные и договор фигурировали в суде, передавались другому адвокату – рассчитайся за выполненную твоим бывшим адвокатом работу» – подытожил он.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», адвокаты смогут указать в Едином реестре адвокатов Украины те отрасли права, в которых они практикуют. Изменения в п. 3.1.8 Порядка ведения Единого реестра адвокатов Украины внес Совет адвокатов Украины во время заседания 17 октября.

Также Совет адвокатов Украины обнародовал разъяснения относительно урегулирования возможного конфликта интересов для адвокатов, чьи родственники работают в правоохранительных органах.

Автор: Наталя Мамченко

