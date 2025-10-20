Адвокат звільняється від обов’язку збереження адвокатської таємниці в межах, необхідних для захисту його прав, у разі позову до ексклієнта про невиконання умов договору – РАУ

Якщо адвокат змушений позиватися до колишнього клієнта з приводу невиконання умов договору, то адвокат звільняється від обов’язку збереження адвокатської таємниці в межах, необхідних для захисту його прав – РАУ надала роз’яснення.

Одним із роз’яснень, яке надала Рада адвокатів України на засіданні від 18 жовтня 2025 року, було питання нерозголошення персональних даних клієнта та факту укладення договору між ним та адвокатом. Про це розповів заступник голови Ради адвокатів України Олексій Кухар.

«Обставини такі. Клієнт не розрахувався за адвокатські послуги згідно з договором.

Для захисту своїх прав у суді адвокат найняв іншого адвоката.

Щоб позбавити свого колишнього адвоката можливості захистити свої інтереси в суді, клієнт, який не розрахувався за договором, звернувся до Ради адвокатів України та просив роз’яснити, чи мав адвокат право передати іншому адвокату договір, за яким йому надавались правові послуги та чи мав право той договір надавати суду в якості доказу» – пояснив Олексій Кухар.

При цьому клієнт посилався на приписи ч. 1 ст. 22 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та Правила адвокатської етики, згідно з якими зміст договору між клієнтом і адвокатом, питання, з яких він звертався по допомогу і сам факт звернення до адвоката становлять адвокатську таємницю.

«Рада адвокатів України застосувала аналогію закону (частини 4 ст. 22 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність») та роз’яснила, що у разі, якщо адвокат змушений позиватися до колишнього клієнта з приводу невиконання останнім умов договору, то адвокат звільняється від обов’язку збереження адвокатської таємниці в межах, необхідних для захисту його прав та інтересів» – зазначив заступник голови РАУ.

«Іншими словами, не хочеш, щоб твої дані і договір фігурували в суді, передавалися іншому адвокату – розрахуйся за виконану твоїм колишнім адвокатом роботу» – підсумував він.

Автор: Наталя Мамченко

