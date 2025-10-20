НАБУ разоблачило главу Одесского областного совета Григория Диденко и его жену-народного депутата Юлию Диденко в недостоверном декларировании

НАБУ и САП сообщили главе Одесского областного совета Григорию Диденко и его жене – народному депутату Юлии Диденко о подозрении в декларировании недостоверной информации.

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили главе Одесского областного совета Григорию Диденко и его жене, народному депутату Украины IX созыва от фракции «Слуга народа» Юлии Диденко, о подозрении в декларировании недостоверной информации.

По данным следствия, чиновник и нардеп в своих ежегодных имущественных декларациях за 2021-2023 годы не задекларировали имущество на сумму свыше 8 млн грн.

Кроме того, по материалам НАБУ, прокурор САП подал иск о признании необоснованными активов супругов на сумму почти 5 млн грн для их взыскания в пользу государства.

Следователи установили, что глава облсовета и его жена-нардеп в 2021–2024 годах приобрели имущество почти на 5 млн грн без подтвержденных источников дохода. Среди активов – взносы за апартаменты и два автомобиля Audi SQ8 (2021 и 2024 годов выпуска).

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 2 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

Напомним, в апреле 2024 года издание Укринформ сообщало, что во время обыска в ячейке банка «Восток», которую арендовал глава Одесского облсовета Григорий Диденко, в рамках дела о незаконном обогащении правоохранители обнаружили деньги, золотые слитки и украшения, а также ключи от автомобиля Mercedes. Имущество частично арестовали. Об этом говорится в постановлении ВАКС.

Как указывало издание, в указанном деле № 991/8643/24 лицами, относительно ареста имущества которых идет речь, выступают глава Одесского облсовета Григорий Диденко, его жена Юлия Диденко, а также члены их семьи.

В документе говорится, что Григория Диденко подозревают в незаконном обогащении и внесении недостоверных данных в декларацию о доходах (ч. 2 ст. 366-2, ст. 368-5 УКУ).

Во время обысков в августе 2024 года в банковской ячейке главы Одесского облсовета нашли значок народного депутата Украины №31, 142 700 долларов США, белый мешок с надписью «Baby pay please» с 42 100 евро, белый мешок с надписью DolceGabbana с 4700 долларов США, пакет из магазина Ева с 14 000 долларов США и еще один мешок с 60 000 долларов и 8000 евро.

