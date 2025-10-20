Практика судів
НАБУ викрило голову Одеської обласної ради Григорія Діденка та його дружину-народного депутата Юлію Діденко у недостовірному декларуванні

15:53, 20 жовтня 2025
НАБУ та САП повідомили голові Одеської обласної ради Григорію Діденку та його дружині – народній депутатці Юлії Діденко про підозру в декларуванні недостовірної інформації.
Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили голові Одеської обласної ради Григорію Діденко та його дружині, народній депутатці України IX скликання від фракції «Слуга народу» Юлії Діденко, про підозру в декларуванні недостовірної інформації. 

За даними слідства, посадовець та нардепка у своїх щорічних майнових деклараціях за 2021-2023 роки не задекларували майна на суму понад 8 млн грн.

Крім того, за матеріалами НАБУ, прокурор САП подав позов про визнання необґрунтованими активів подружжя на суму майже 5 млн грн для їх стягнення на користь держави.

Слідчі встановили, що голова облради та його дружина-нардепка у 2021–2024 роках придбали майна майже на 5 млн грн без підтверджених джерел доходу. Серед активів – внески за апартаменти та два автомобілі Audi SQ8 (2021 і 2024 років випуску).

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України. Слідство триває.

Нагадаємо, у квітні 2024 року видання Укрінформ повідомляло, що під час обшуку в комірці банка «Восток», яку орендував голова Одеської облради Григорій Діденко, у рамках справи щодо незаконного збагачення правоохоронці виявили гроші, золоті злитки та прикраси, а також ключі від автомобіля Mercedes. Майно частково заарештували. Про це йдеться в ухвалі ВАКС.

Як вказувало видання, у зазначеній справі № 991/8643/24 особами, щодо арешту майна яких йдеться, виступають голова Одеської облради Григорій Діденко, його дружина Юлія Діденко, а також члени їхньої родини.

У документі йдеться, що Григорія Діденка підозрюють у незаконному збагаченні та внесенні недостовірних даних в декларацію доходів (ч. 2 ст. 366-2, ст. 368-5 ККУ).

Під час обшуків у серпні 2024 року в банківській комірці голови Одеської облради знайшли значок народного депутата України №31, 142 700 доларів США, білий мішок з написом «Baby pay please» з 42 100 євро, білий мішок із написом DolceGabbana з 4700 доларів США, пакет з магазину Ева з 14 000 доларів США та ще один мішок з 60 000 доларів та 8000 євро.

