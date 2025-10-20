Украина сможет присоединится к ЕС без полного права голоса – европейские лидеры пытаются работать над новым планом

Новый план — это последняя попытка вдохнуть жизнь в подвижки к вступлению Украины в ЕС, которое блокируется несколькими странами ЕС, отмечает Politico.

Европейские лидеры обсуждают новый план, по которому Украина могла бы присоединиться к ЕС без полного права голоса. Об этом пишет Politico.

Пока что предложение об изменении правил членства в ЕС находится на ранней стадии разработки и должно быть одобрено всеми действующими странами. Идея заключается в том, что новые члены получат полные права после того, как ЕС полностью пересмотрит свою систему функционирования, чтобы затруднить для отдельных стран наложение вето.

Издание отмечает, что это последняя попытка правительств, выступающих за расширение ЕС, вдохнуть новую жизнь в процесс расширения, который в настоящее время блокируется несколькими европейскими столицами.

«Будущие члены должны отказаться от права вето до тех пор, пока в ЕС не будут реализованы ключевые институциональные реформы, такие как введение квалифицированного большинства в большинстве сфер политики», — заявил председатель Комитета по европейским делам Бундестага Германии Антон Хофрайтер.

Эта инициатива позволит странам, которые в настоящее время находятся на пути к членству, таким как Украина, Молдова и Черногория, пользоваться многими преимуществами членства в ЕС, но без права вето — права, которое правительства стран ЕС всегда ценили как основной инструмент для предотвращения политики ЕС, которая им не нравится.

Эти усилия совпали с растущим разочарованием в государствах-кандидатах из Восточной Европы и Западных Балкан, которые провели масштабные внутренние реформы, но так и не приблизились к членству спустя годы после подачи заявки. В случае Черногории переговоры о вступлении в ЕС начались в 2012 году.

В то время как председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поставила расширение в центр своей стратегической повестки дня, расхваливая потенциальное членство Украины и Молдовы к 2030 году, страны ЕС пока сопротивляются усилиям по ускорению этого процесса.

Как писала «Судебно-юридическая газета», ранее глава Европейского совета Антониу Кошта предложил другим лидерам ЕС рассмотреть изменение правил ЕС по голосованию за открытие переговорных кластеров, таким образом обойдя вето премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на дальнейшие шаги по вступлению Украины.

Впрочем, на саммите 1 октября в Дании лидеры ЕС не поддержали этот план. Как сообщало Politico, дело не только в позиции Орбана. Так, изменение правил с единогласного голосования стран-членов ЕС на квалифицированное большинство будет означать, что это правило впоследствии можно применить и к другим ситуациям.

Сопротивление имеет место со стороны ряда стран ЕС, включая Францию, Нидерланды и Грецию. Эти страны обеспокоены тем, что, меняя правила вступления, они также ограничат свои возможности блокировать заявки на членство, которые они считают проблемными. Еще большей проблемой является то, что для изменения правил необходимо согласие всех 27 стран-членов, включая Венгрию.

«Если бы нам пришлось изменить или усовершенствовать процесс принятия решений, это также пришлось бы решать единогласно, что сегодня представляется невозможным», — цитировало представителя администрации президента Франции Эммануэля Макрона Politico.

Впрочем, как пишет издание, в предварительном проекте выводов для встречи лидеров ЕС в Брюсселе 23 октября не содержится ни одного упоминания о расширении.

Кроме того, несмотря на давление со стороны Брюсселя, лидеры ЕС, столкнувшиеся с растущей поддержкой крайне правых партий внутри страны, не спешат инициировать расширение блока до 30 членов и более.

На пресс-конференции в июле канцлер Германии Фридрих Мерц обмолвился , что он не ожидает вступления Украины в ЕС в сроки, предусмотренные ее предстоящим семилетним бюджетом, который рассчитан до 2034 года .

Членство Украины, «вероятно, не окажет немедленного влияния на среднесрочные финансовые перспективы Европейского Союза», заявил тогда Мерц.

Автор: Наталя Мамченко

