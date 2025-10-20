Україна зможе приєднатися до ЄС без повного права голосу – європейські лідери намагаються працювати над новим планом

Новий план — це остання спроба вдихнути життя у зрушення до вступу України в ЄС, яке блокується кількома країнами ЄС, зазначає Politico.

Європейські лідери обговорюють новий план, згідно з яким Україна могла б приєднатися до ЄС без повного права голосу. Про це повідомляє Politico.

Поки що пропозиція про зміну правил членства в ЄС перебуває на ранній стадії розробки і має бути схвалена всіма чинними країнами. Ідея полягає в тому, що нові члени отримають повні права після того, як ЄС повністю перегляне свою систему функціонування, щоб ускладнити для окремих країн накладання вето.

Видання зазначає, що це остання спроба урядів, які виступають за розширення ЄС, вдихнути нове життя у процес розширення, який наразі блокується кількома європейськими столицями.

«Майбутні члени повинні відмовитися від права вето доти, доки в ЄС не будуть реалізовані ключові інституційні реформи, такі як запровадження кваліфікованої більшості у більшості сфер політики», — заявив голова Комітету у європейських справах Бундестагу Німеччини Антон Хофрайтер.

Ця ініціатива дозволить країнам, які наразі перебувають на шляху до членства, таким як Україна, Молдова та Чорногорія, користуватися багатьма перевагами членства в ЄС, але без права вето — права, яке уряди країн ЄС завжди цінували як основний інструмент для запобігання політиці ЄС, яка їм не подобається.

Ці зусилля збіглися зі зростаючим розчаруванням у державах-кандидатах зі Східної Європи та Західних Балкан, які провели масштабні внутрішні реформи, але так і не наблизилися до членства через роки після подання заявки. У випадку Чорногорії переговори про вступ до ЄС розпочалися у 2012 році.

У той час як голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн поставила розширення в центр свого стратегічного порядку денного, вихваляючи потенційне членство України та Молдови до 2030 року, країни ЄС поки що чинять опір зусиллям щодо прискорення цього процесу.

Як писала «Судово-юридична газета», раніше голова Європейської ради Антоніу Кошта запропонував іншим лідерам ЄС розглянути зміну правил ЄС щодо голосування за відкриття переговорних кластерів, таким чином обійшовши вето прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на подальші кроки щодо вступу України.

Втім, на саміті 1 жовтня в Данії лідери ЄС не підтримали цей план. Як повідомляло Politico, справа не лише у позиції Орбана. Так, зміна правил з одноголосного голосування країн-членів ЄС на кваліфіковану більшість означатиме, що це правило згодом можна застосувати й до інших ситуацій.

Опір має місце з боку низки країн ЄС, включаючи Францію, Нідерланди та Грецію. Ці країни стурбовані тим, що, змінюючи правила вступу, вони також обмежать свої можливості блокувати заявки на членство, які вони вважають проблемними. Ще більшою проблемою є те, що для зміни правил необхідна згода всіх 27 країн-членів, включно з Угорщиною.

«Якби нам довелося змінити або вдосконалити процес прийняття рішень, це також довелося б вирішувати одноголосно, що сьогодні видається неможливим», — цитувало представника адміністрації президента Франції Еммануеля Макрона Politico.

Втім, як пише видання, у попередньому проекті висновків для зустрічі лідерів ЄС у Брюсселі 23 жовтня не міститься жодної згадки про розширення.

Крім того, попри тиск з боку Брюсселя, лідери ЄС, які зіткнулися зі зростаючою підтримкою ультраправих партій всередині країни, не поспішають ініціювати розширення блоку до 30 членів і більше.

На прес-конференції в липні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц обмовився, що він не очікує вступу України до ЄС у терміни, передбачені її майбутнім семирічним бюджетом, який розрахований до 2034 року.

Членство України, «ймовірно, не матиме негайного впливу на середньострокові фінансові перспективи Європейського Союзу», заявив тоді Мерц.

Автор: Наталя Мамченко

