Бюджетный комитет предлагает отклонить идею Кабмина отдельно оплачивать работу проектных групп в министерствах

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», проект бюджета на 2026 год предусматривает создание в министерствах временных проектных групп, которым будут выплачивать отдельное вознаграждение в тех размерах, которые установит сам Кабмин.

Так, правительство в законопроекте 14000 о государственном бюджете на 2026 год предлагает отдельной статьей установить, что «с целью оперативного выявления проблемных вопросов в соответствующих сферах деятельности, разработки предложений по принятию управленческих решений, требующих применения инновационных подходов, направленных на устранение системных проблем», в министерствах могут образовываться временные проектные группы.

Непосредственно в законе о бюджете предлагается установить, что численность одной временной проектной группы может составлять не более 15 человек.

Количество работников министерства, входящих в состав временной проектной группы в течение года, не может превышать 7% штатной численности такого министерства по состоянию на 1 января 2026 года.

За работу во временной проектной группе осуществляется выплата вознаграждения, которое является частью государственных гарантий, направленных на компенсацию расходов, возникающих в связи с выполнением служебных обязанностей, за счет средств бюджетной программы «Обеспечение институциональной состоятельности органов государственной власти».

Размер и условия выплаты вознаграждения за участие в работе временной проектной группы устанавливается Кабмином.

Такое вознаграждение не учитывается при исчислении средней заработной платы и не применяется для целей начисления пенсий и перерасчета ранее назначенных пенсий.

Как поясняет правительство, «в связи с необходимостью урегулирования срочных задач в рамках реализации Программы деятельности Кабмина (которую Верховная Рада до сих пор не одобрила – прим. ред.) предлагается возможность создания в министерствах кросс-секторальных групп, по результатам работы которых будет выплачиваться вознаграждение, размер которого будет определяться решением Кабмина».

В то же время эту идею не оценили в парламентском Бюджетном комитете.

Так, по результатам рассмотрения предложений Бюджетный комитет рекомендовал проработать вопрос об уточнении редакции статьи 46 законопроекта относительно уменьшения численности одной временной проектной группы до 7 человек.

Кроме того, в Верховной Раде рекомендовали исключить нормы установления решением Кабмина условий и размера выплат проектным группам.

