Практика судов
  1. Публикации
  2. / Законодательство

Бюджетный комитет предлагает отклонить идею Кабмина отдельно оплачивать работу проектных групп в министерствах

15:30, 20 октября 2025
В Раде не оценили заложенную в бюджет-2026 идею Кабмина создать в министерствах проектные группы с отдельными правилами выплаты вознаграждения, которые будет устанавливать сам Кабмин.
Бюджетный комитет предлагает отклонить идею Кабмина отдельно оплачивать работу проектных групп в министерствах
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», проект бюджета на 2026 год предусматривает создание в министерствах временных проектных групп, которым будут выплачивать отдельное вознаграждение в тех размерах, которые установит сам Кабмин.

Так, правительство в законопроекте 14000 о государственном бюджете на 2026 год предлагает отдельной статьей установить, что «с целью оперативного выявления проблемных вопросов в соответствующих сферах деятельности, разработки предложений по принятию управленческих решений, требующих применения инновационных подходов, направленных на устранение системных проблем», в министерствах могут образовываться временные проектные группы.

Непосредственно в законе о бюджете предлагается установить, что численность одной временной проектной группы может составлять не более 15 человек.

Количество работников министерства, входящих в состав временной проектной группы в течение года, не может превышать 7% штатной численности такого министерства по состоянию на 1 января 2026 года.

За работу во временной проектной группе осуществляется выплата вознаграждения, которое является частью государственных гарантий, направленных на компенсацию расходов, возникающих в связи с выполнением служебных обязанностей, за счет средств бюджетной программы «Обеспечение институциональной состоятельности органов государственной власти».

Размер и условия выплаты вознаграждения за участие в работе временной проектной группы устанавливается Кабмином.

Такое вознаграждение не учитывается при исчислении средней заработной платы и не применяется для целей начисления пенсий и перерасчета ранее назначенных пенсий.

Как поясняет правительство, «в связи с необходимостью урегулирования срочных задач в рамках реализации Программы деятельности Кабмина (которую Верховная Рада до сих пор не одобрила – прим. ред.) предлагается возможность создания в министерствах кросс-секторальных групп, по результатам работы которых будет выплачиваться вознаграждение, размер которого будет определяться решением Кабмина».

В то же время эту идею не оценили в парламентском Бюджетном комитете.

Так, по результатам рассмотрения предложений Бюджетный комитет рекомендовал проработать вопрос об уточнении редакции статьи 46 законопроекта относительно уменьшения численности одной временной проектной группы до 7 человек.

Кроме того, в Верховной Раде рекомендовали исключить нормы установления решением Кабмина условий и размера выплат проектным группам.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины бюджет Кабинет Министров Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
НАБУ разоблачило главу Одесского областного совета Григория Диденко и его жену-народного депутата Юлию Диденко в недостоверном декларировании

НАБУ и САП сообщили главе Одесского областного совета Григорию Диденко и его жене – народному депутату Юлии Диденко о подозрении в декларировании недостоверной информации.

Бюджетный комитет предлагает отклонить идею Кабмина отдельно оплачивать работу проектных групп в министерствах

В Раде не оценили заложенную в бюджет-2026 идею Кабмина создать в министерствах проектные группы с отдельными правилами выплаты вознаграждения, которые будет устанавливать сам Кабмин.

САП обжалует уменьшение залога Богдану Львову с 302 млн грн до 20 млн грн

20 октября следственный судья ВАКС уменьшил залог Богдану Львову в 15 раз.

Адвокат освобождается от обязанности сохранения адвокатской тайны в пределах, необходимых для защиты его прав, в случае подачи иска к экс-клиенту о невыполнении условий договора – САУ

Если адвокат вынужден подать в суд на бывшего клиента по поводу невыполнения условий договора, то адвокат освобождается от обязанности сохранения адвокатской тайны в пределах, необходимых для защиты его прав – САУ предоставил разъяснение.

Бюджетный комитет рекомендует исключить из проекта госбюджета на 2026 год приостановку норм закона о защите добросовестных приобретателей имущества

В Раде не одобрили предложение Кабмина о приостановке на 2026 год действия нормы, согласно которой суд выносит решение об истребовании недвижимого имущества от добросовестного приобретателя в пользу государства при условии предварительного внесения органом государственной власти или прокурором стоимости такого имущества на депозитный счет суда.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Євген Чаку
    Євген Чаку
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Руслан Сидорович
    Руслан Сидорович
    член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України