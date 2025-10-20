Бюджетний комітет пропонує відхилити ідею Кабміну окремо оплачувати роботу проектних груп в міністерствах

У Раді не оцінили закладену до бюджету-2026 ідею Кабміну створити у міністерствах проектні групи з окремими правилами виплати винагороди, які буде встановлювати сам Кабмін.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як раніше писала «Судово-юридична газета», проект бюджету на 2026 рік передбачає утворення у міністерствах тимчасових проектних груп, яким будуть виплачувати окрему винагороду у тих розмірах, які встановить сам Кабмін.

Так, уряд в законопроекті 14000 про державний бюджет на 2026 рік пропонує окремою статтею установити, що «з метою оперативного виявлення проблемних питань у відповідних сферах діяльності, розроблення пропозицій щодо прийняття управлінських рішень, які потребують застосування інноваційних підходів, спрямованих на усунення системних проблем», в міністерствах можуть утворюватися тимчасові проектні групи.

Безпосередньо у законі про бюджет пропонується встановити, що чисельність однієї тимчасової проектної групи може становити не більше 15 осіб.

Кількість працівників міністерства, які входять до складу тимчасової проектної групи протягом року не може перевищувати 7% штатної чисельності такого міністерства станом на 1 січня 2026 року.

За роботу в тимчасовій проектній групі здійснюється виплата винагороди, яка є частиною державних гарантій, спрямованих на компенсацію витрат, що виникають у зв’язку з виконанням службових обов’язків, за рахунок коштів бюджетної програми «Забезпечення інституційної спроможності органів державної влади».

Розмір та умови виплати винагороди за участь у роботі тимчасової проектної групи встановлюється Кабміном.

Така винагорода не враховується під час обчислення середньої заробітної плати і не застосовується для цілей нарахування пенсій та перерахунку раніше призначених пенсій.

Як пояснює уряд, «в зв’язку з необхідністю врегулювання термінових завдань в рамках реалізації Програми діяльності Кабміну (яку Верховна Рада досі не схвалила – прим. ред.) пропонується можливість утворення в міністерствах кроссекторальних груп за результатами роботи яких виплачуватиметься винагорода, розмір якої визначатиметься рішенням Кабміну».

Водночас цю ідею не оцінили в парламентському Бюджетному комітеті.

Так, за результатами розгляду пропозицій Бюджетний комітет рекомендував опрацювати питання щодо уточнення редакції статті 46 законопроекту щодо зменшення чисельності однієї тимчасової проектної групи до 7 осіб.

Крім того, у Верховній Раді рекомендували виключити норми встановлення рішенням Кабміну умов та розміру виплат проектним групам.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.