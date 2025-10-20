У Луцьку трирічний хлопчик застряг у батареї – відео

Зворушливий інцидент стався у Луцьку: трирічний хлопчик засунув руку в радіатор опалення й не зміг самостійно її витягнути. Про це розповіли у ДСНС.
На місце події викликали рятувальників та медиків, які оперативно надали допомогу. Вони заспокоїли налякану дитину після тривалого плачу та звільнили руку з металевої пастки.
Після успішної операції між дитиною і рятувальником відбувся короткий, але зворушливий діалог:
Малюк: «Все?»
Рятувальник: «Все!»
На щастя, з хлопчиком усе гаразд, він не зазнав серйозних ушкоджень.
