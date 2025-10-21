Боевые действия нужно остановить на текущей линии фронта для переговоров — заявление Зеленского и лидеров Европы

Украина должна оставаться сильной на всех этапах переговоров, а текущая линия фронта должна стать отправной точкой, — говорится в совместном заявлении.

Президент Владимир Зеленский вместе с лидерами стран Европы выступили с совместным заявлением по поводу войны в Украине. Отмечается, что Украина должна находиться в максимально сильной позиции — до, во время и после любого прекращения огня, а текущая линия соприкосновения должна стать отправной точкой для переговоров.

Согласно тексту заявления, опубликованного правительством Великобритании, Украина и её партнёры поддерживают инициативу президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию. В документе указано, что текущая линия фронта может стать отправной точкой для переговоров.

Лидеры подчеркнули, что затягивание Россией процесса мирных переговоров свидетельствует о нежелании Москвы завершить войну, в то время как действия Путина продолжают вызывать насилие и разрушения.

Полный текст совместного заявления

«Мы все едины в своём стремлении к справедливому и прочному миру, которого заслуживает народ Украины.

Мы решительно поддерживаем позицию Президента Трампа, что боевые действия должны быть немедленно прекращены, а текущая линия соприкосновения должна стать отправной точкой для переговоров. Мы остаёмся приверженными принципу, что международные границы не могут изменяться силой.

Тактика затягивания со стороны России неоднократно показывала, что Украина — единственная сторона, которая действительно стремится к миру. Мы все видим, что Путин продолжает выбирать насилие и разрушение.

Поэтому мы чётко заявляем: Украина должна находиться в максимально сильной позиции — до, во время и после любого прекращения огня. Мы должны усилить давление на экономику России и её оборонную промышленность, пока Путин не будет готов заключить мир. Мы разрабатываем меры, чтобы использовать полную стоимость замороженных суверенных активов России, чтобы Украина имела необходимые ресурсы».

Лидеры встретятся в рамках Европейского совета и в формате «Коалиции желающих», чтобы обсудить дальнейшие шаги этой работы и усиление поддержки Украины.

