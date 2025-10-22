Практика судов
  1. В Украине

СБУ показала новое поколение морских дронов Sea Baby — фото

18:40, 22 октября 2025
По данным СБУ, они способны преодолевать более 1500 км, перевозить до 2000 кг груза, оснащены более мощными двигателями и современной системой навигации.
Служба безопасности Украины представила обновленное поколение морских беспилотных платформ Sea Baby, которые уже прошли боевые испытания в Черном море — в частности, были задействованы при ударе по Крымскому мосту 3 июня 2025 года.

По словам главы СБУ Василия Малюка, новые дроны стали еще мощнее и эффективнее:

«Наши дроны изменили расстановку сил в Черном море и доказали свою эффективность. Новое поколение Sea Baby — еще результативнее. Поэтому работа по очищению Черного моря от российского флота будет продолжаться».

Как сообщил бригадный генерал СБУ Иван Лукашевич (позывной «Хантер»), во время нынешней операции на Крымском мосту «морские малыши» доставили взрывчатку непосредственно в нужную точку и подорвали ею опоры незаконного сооружения.

Новые модификации дронов созданы на средства, собранные украинцами через платформу UNITED24. По данным СБУ, они способны преодолевать более 1500 км, перевозить до 2000 кг груза, оснащены более мощными двигателями и современной системой навигации.

Команда разработчиков продемонстрировала два обновленных образца Sea Baby:

  • первый оборудован гиростабилизированной пулеметной установкой с автозахватом и распознаванием целей;
  • второй имеет реактивную систему залпового огня «Град» на 10 снарядов.

Ранее использование украинских морских дронов заставило Россию передислоцировать большинство кораблей в бухту Новороссийска, что позволило разблокировать «зерновой коридор».

СБУ война

