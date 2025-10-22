Практика судов
Трамп предложил хороший компромисс по войне, но Путин вряд ли поддержит — Зеленский

14:42, 22 октября 2025
Зеленский сообщил, что Трамп предлагает остановить войну на нынешней линии фронта и начать переговоры.
Трамп предложил хороший компромисс по войне, но Путин вряд ли поддержит — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своих переговорах в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом. По словам главы государства, встреча длилась около двух часов и охватывала широкий спектр тем, в частности, вопросы войны в Украине и гарантий безопасности.

Зеленский отметил, что Трамп высказал предложение оставить ситуацию на нынешней линии фронта и начать переговорный процесс. Президент назвал это хорошим компромиссом.

«После нашего разговора вы видели публичные сообщения от Трампа, предложившего остановиться там, где мы есть, и начать переговоры. Я считаю, это был хороший компромисс, но не уверен, что Путин его поддержит и я об этом сказал президенту», - сказал Президент журналистам во время визита в Норвегию.

Напомним, Владимир Зеленский вместе с европейскими лидерами выступили с общим заявлением о войне в Украине. Они подчеркнули, что Украина должна оставаться сильной на всех этапах переговоров, а текущая линия фронта должна стать отправной точкой.

Но в РФ уже отказались от перемирия, пока не будут устранены так называемые «первопричины».

