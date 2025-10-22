Трамп запропонував гарний компроміс щодо війни, але Путін навряд чи підтримає — Зеленський

Зеленський повідомив, що Трамп пропонує зупинити війну на теперішній лінії фронту та почати переговори.

Президент України Володимир Зеленський розповів про свої переговори у Вашингтоні з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. За словами глави держави, зустріч тривала близько двох годин і охоплювала широкий спектр тем, зокрема питання війни в Україні та безпекових гарантій.

Зеленський зазначив, що Трамп висловив пропозицію залишити ситуацію на нинішній лінії фронту та розпочати переговорний процес. Президент назвав це гарним компромісом.

«Після нашої розмови ви бачили публічні повідомлення від Трампа, який запропонував зупинитися там, де ми є, і почати переговори. Я вважаю, це був гарний компроміс, але не впевнений, що Путін його підтримає, і я про це сказав президенту», - сказав Президент журналістам під час візиту до Норвегії.

Нагадаємо, Володимир Зеленський разом із європейськими лідерами виступили зі спільною заявою щодо війни в Україні. Вони наголосили, що Україна має залишатися сильною на всіх етапах перемовин, а поточна лінія фронту має стати відправною точкою.

Але у РФ вже відмовилися від перемир'я, доки не будуть усунуті так звані «першопричини».

