Лавров заявил, что РФ отказывается от перемирия, пока не устранены «первопричины»

13:16, 21 октября 2025
Глава МИД РФ Лавров заявил, что РФ пока не намерена прекращать огонь в Украине.
Лавров заявил, что РФ отказывается от перемирия, пока не устранены «первопричины»
Глава МИД РФ Сергей Лавров ответил на призывы остановить войну в Украине на текущей линии фронта. По его словам, Россия не пойдет на перемирие, пока не будут решены так называемые "первопричины конфликта".

"Призывы о перемирии прямо сейчас, без устранения первопричин украинского конфликта, противоречат тому, что договорились Путин и Трамп на Аляске", – утверждает Лавров.

По поводу встречи президента США Дональда Трампа и Путина в Венгрии, в Кремле заявили, что конкретные сроки пока отсутствуют.

Спикер Дмитрий Песков заявил, что ни Трамп, ни Путин "не называли точных сроков своей встречи", и вообще для нее, мол, нужна "серьезная подготовка и время".

Песков также назвал "фантастической версией" возможность прибытия Путина и Трампа в Будапешт одним бортом.

Напомним, Президент Владимир Зеленский вместе с европейскими лидерами выступили с общим заявлением о войне в Украине. Они подчеркнули, что Украина должна оставаться сильной на всех этапах переговоров, а текущая линия фронта должна стать отправной точкой.

