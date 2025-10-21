Лавров заявил, что РФ отказывается от перемирия, пока не устранены «первопричины»

Глава МИД РФ Сергей Лавров ответил на призывы остановить войну в Украине на текущей линии фронта. По его словам, Россия не пойдет на перемирие, пока не будут решены так называемые "первопричины конфликта".
"Призывы о перемирии прямо сейчас, без устранения первопричин украинского конфликта, противоречат тому, что договорились Путин и Трамп на Аляске", – утверждает Лавров.
По поводу встречи президента США Дональда Трампа и Путина в Венгрии, в Кремле заявили, что конкретные сроки пока отсутствуют.
Спикер Дмитрий Песков заявил, что ни Трамп, ни Путин "не называли точных сроков своей встречи", и вообще для нее, мол, нужна "серьезная подготовка и время".
Песков также назвал "фантастической версией" возможность прибытия Путина и Трампа в Будапешт одним бортом.
Напомним, Президент Владимир Зеленский вместе с европейскими лидерами выступили с общим заявлением о войне в Украине. Они подчеркнули, что Украина должна оставаться сильной на всех этапах переговоров, а текущая линия фронта должна стать отправной точкой.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.