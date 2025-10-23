Минобороны утвердило новые стандарты киберзащиты информационных систем

Документ устанавливает единые минимальные требования к киберзащите систем, используемых в Министерстве обороны, ВСУ и Государственной специальной службе транспорта.

Министерство обороны утвердило Отраслевой профиль безопасности — набор правил для защиты информационных систем, в которых обрабатывается открытая, конфиденциальная или служебная информация.

Документ определяет единые минимальные требования к киберзащите систем, используемых в Министерстве обороны, Вооруженных Силах Украины и Государственной специальной службе транспорта. Он создан в соответствии с международными стандартами и национальным законодательством с учетом особенностей оборонной отрасли.

«Единые правила киберзащиты позволят эффективнее защищать наши информационные ресурсы и ускорят построение и внедрение новых сервисов», — отметила Оксана Ферчук, заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Основная цель профиля — обеспечить унифицированный подход к защите данных, повысить уровень кибербезопасности и упростить оценку соответствия систем. Профиль содержит требования к доступу, защите данных, мониторингу безопасности, а также рекомендации по внедрению административных и технических мер. Все структурные подразделения, которые будут работать с профилем, пройдут обучение по его применению.

