С ноября в Украине заработает автоматическое продление отсрочек от мобилизации — правительство изменило правила

С 1 ноября в Украине заработает автоматическое продление отсрочок от мобилизации.

Фото: Bumble-Dee / depositphotos

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правительство обновило порядок предоставления и продления отсрочек от мобилизации. Уже с 1 ноября заработает система автоматического продления отсрочек, а подать заявление на их получение можно будет онлайн в приложении «Резерв+» или офлайн в ЦНАПе.

Что изменится с 1 ноября

Автоматическое продление отсрочки

Если все необходимые данные уже есть в государственных реестрах, система автоматически продлит отсрочку — без повторного обращения или визита в территориальный центр комплектования.

Это нововведение касается, в частности, людей с инвалидностью, многодетных родителей, студентов, ученых и других категорий, определенных постановлением Кабмина №560.

Отсрочка в смартфоне

Девять типов отсрочек уже доступны в приложении «Резерв+». Пользователи могут получить цифровой документ с QR-кодом, который можно показать прямо с телефона или распечатать — оба варианта имеют одинаковую юридическую силу, сообщили в Минцифры.

Подача заявления через ЦНАП

Граждане, которые не пользуются смартфоном или чей тип отсрочки пока недоступен в «Резерв+», могут подать заявление через Центр предоставления административных услуг (ЦНАП).

Администратор внесет данные в электронную систему через портал «Дія» и передаст заявление в ТЦК.

Однако ЦНАП лишь принимает заявления, а решение о предоставлении или продлении отсрочки принимает территориальный центр комплектования.

Результат заявитель получит на электронную почту или непосредственно в ЦНАПе.

Как отметила премьер-министр Юлия Свириденко, 80% отсрочек можно будет оформить онлайн через приложение «Резерв+», остальные — через любой удобный центр предоставления админуслуг.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.