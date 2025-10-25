Практика судів
  1. В Україні

З листопада в Україні запрацює автоматичне продовження відстрочок від мобілізації — уряд змінив правила

13:55, 25 жовтня 2025
З 1 листопада в Україні запрацює автоматичне продовження відстрочок від мобілізації.
З листопада в Україні запрацює автоматичне продовження відстрочок від мобілізації — уряд змінив правила
Фото: Bumble-Dee / depositphotos
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уряд оновив порядок надання та продовження відстрочок від мобілізації. Уже з 1 листопада запрацює система автоматичного продовження відстрочок, а подати заяву на їх отримання можна буде онлайн у застосунку «Резерв+» або офлайн у ЦНАПі.

Що зміниться з 1 листопада

  1. Автоматичне продовження відстрочки

Якщо всі необхідні дані вже є в державних реєстрах, система автоматично продовжить відстрочку — без повторного звернення чи візиту до територіального центру комплектування.

Це нововведення стосується, зокрема, людей з інвалідністю, багатодітних батьків, студентів, науковців та інших категорій, визначених постановою Кабміну №560.

  1. Відстрочка у смартфоні

Дев’ять типів відстрочок уже доступні у застосунку «Резерв+». Користувачі можуть отримати цифровий документ із QR-кодом, який можна показати просто з телефона або роздрукувати — обидва варіанти мають однакову юридичну силу, кажуть у Мінцифри.

  1. Подання заяви через ЦНАП

Громадяни, які не користуються смартфоном або чий тип відстрочки поки недоступний у «Резерв+», можуть подати заяву через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Адміністратор внесе дані до електронної системи через Портал «Дія» і передасть заяву до ТЦК.

Однак ЦНАП лише приймає заяви, а рішення про надання чи продовження відстрочки ухвалює територіальний центр комплектування.

Результат заявник отримає на електронну пошту або безпосередньо в ЦНАПі.

Як вказувала прем’єр-міністр Юлія Свириденко, 80% відстрочок можна буде оформити онлайн через застосунок «Резерв+», решту — через будь-який зручний центр надання адмінпослуг.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

уряд ТЦК мобілізація відстрочка військовозобов'язаний військовий облік

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд вирішив, що журналістам заборонено публікувати ім’я підозрюваних чи обвинувачених у махінаціях посадовців до вироку суду

Екс-керівник «Укртатнафти» позивався до інтернет-видання через те, що журналісти вказали його прізвище у новині про зміну запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру у фінансових махінаціях – Верховний Суд вирішив, що ім’я не можна публікувати аж до вироку суду.

Ярослав Юрчишин: треба прийняти закон про поневолені РФ народи, щоб башкорти і буряти воювали за Україну

«Найбільшим мистецтвом війни є організація, щоб проти тебе воювали ті, кого може залучати ворог» – Ярослав Юрчишин вважає, що прийняття закону про права поневолених РФ народів дозволить залучити бурятів та інших до війни на стороні України.

Верховна Рада підтримала зміни до Цивільного кодексу, якими заборонять оприлюднення відомостей про держреєстрацію оборонних підприємств

Заборону оприлюднювати дані про реєстрацію оборонних підприємств пропонується закріпити у ЦК не лише на час воєнного стану, а як постійну.

Денис Маслов пояснив суть врахованої пропозиції Галини Третьякової до бюджету-2026 щодо спецпенсій суддів: мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія

Зміни не стосуються умов виходу судді у відставку – мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія, пояснив Денис Маслов.

Свідку у справі детектива НАБУ Магамедрасулова готують підозру за лжесвідчення у суді

Юсуфу Мамешеву, який проходить свідком у провадженні проти детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, готують повідомлення про підозру у наданні завідомо неправдивих показань у суді — джерела.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Юрій Сорока
    Юрій Сорока
    суддя Волинського окружного адміністративного суду
  • Сергій Болотін
    Сергій Болотін
    голова Хмельницького апеляційного суду
  • Олег Сушко
    Олег Сушко
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Віктор Маслов
    Віктор Маслов
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Ігор Клименко
    Ігор Клименко
    міністр внутрішніх справ