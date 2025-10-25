З листопада в Україні запрацює автоматичне продовження відстрочок від мобілізації — уряд змінив правила

З 1 листопада в Україні запрацює автоматичне продовження відстрочок від мобілізації.

Уряд оновив порядок надання та продовження відстрочок від мобілізації. Уже з 1 листопада запрацює система автоматичного продовження відстрочок, а подати заяву на їх отримання можна буде онлайн у застосунку «Резерв+» або офлайн у ЦНАПі.

Що зміниться з 1 листопада

Автоматичне продовження відстрочки

Якщо всі необхідні дані вже є в державних реєстрах, система автоматично продовжить відстрочку — без повторного звернення чи візиту до територіального центру комплектування.

Це нововведення стосується, зокрема, людей з інвалідністю, багатодітних батьків, студентів, науковців та інших категорій, визначених постановою Кабміну №560.

Відстрочка у смартфоні

Дев’ять типів відстрочок уже доступні у застосунку «Резерв+». Користувачі можуть отримати цифровий документ із QR-кодом, який можна показати просто з телефона або роздрукувати — обидва варіанти мають однакову юридичну силу, кажуть у Мінцифри.

Подання заяви через ЦНАП

Громадяни, які не користуються смартфоном або чий тип відстрочки поки недоступний у «Резерв+», можуть подати заяву через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Адміністратор внесе дані до електронної системи через Портал «Дія» і передасть заяву до ТЦК.

Однак ЦНАП лише приймає заяви, а рішення про надання чи продовження відстрочки ухвалює територіальний центр комплектування.

Результат заявник отримає на електронну пошту або безпосередньо в ЦНАПі.

Як вказувала прем’єр-міністр Юлія Свириденко, 80% відстрочок можна буде оформити онлайн через застосунок «Резерв+», решту — через будь-який зручний центр надання адмінпослуг.

