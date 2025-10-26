Украину пригласили присоединиться к Конвенции о борьбе с подкупом иностранных должностных лиц — Ионушас

Украину пригласили присоединиться к антикоррупционной Конвенции ОЭСР.

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас сообщил, что Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) пригласила Украину присоединиться к Конвенции о борьбе с подкупом иностранных должностных лиц в международных деловых операциях и стать полноправным членом соответствующей Рабочей группы.

По словам Ионушаса, основанием для этого решения стало принятие законопроекта №11443, который был подготовлен Комитетом Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности и поддержан парламентом.

Это результат слаженной работы, отметил Ионушас.

Напомним, что 26 декабря того года вступил в силу закон 4111-IX о внесении изменений в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс (законопроект 11443).

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», по информации САП, приглашение стало возможным благодаря системным усилиям Украины в сфере предотвращения коррупции, гармонизации национального законодательства с международными стандартами добропорядочности и эффективному сотрудничеству с международными партнерами. В этот процесс были вовлечены Премьер-министр, Специализированная антикоррупционная прокуратура, Министерство юстиции, Министерство экономики и Офис Президента.

Партнеры ОЭСР отметили значительный прогресс Украины в создании эффективной антикоррупционной инфраструктуры и внедрении механизмов прозрачности. В то же время Украина выразила готовность и далее совершенствовать законодательство в соответствии с требованиями Конвенции и стандартами ОЭСР.

