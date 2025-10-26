Україну запросили приєднатися до Конвенції про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб — Іонушас

Україну запросили приєднатися до антикорупційної Конвенції ОЕСР.

Голова Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас повідомив, що Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) запросила Україну приєднатися до Конвенції про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях та стати повноправним членом відповідної Робочої групи.

За словами Іонушаса, підставою для цього рішення стало ухвалення законопроєкту №11443, який був підготовлений Комітетом Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності та підтриманий парламентом.

Це результат злагодженої роботи, зазначив Іонушас.

Нагадаємо, що 26 грудня того набув чинності закон 4111-IX про внесення змін до Кримінального кодексу і Кримінального процесуального кодексу (законопроект 11443).

Як раніше писала «Судово-юридична газета», за інформацією САП, запрошення стало можливим завдяки системним зусиллям України у сфері запобігання корупції, гармонізації національного законодавства з міжнародними стандартами доброчесності та ефективній співпраці з міжнародними партнерами. До цього процесу були залучені Прем’єр-міністр, Спеціалізована антикорупційна прокуратура, Міністерство юстиції, Міністерство економіки та Офіс Президента.

Партнери ОЕСР відзначили значний прогрес України у створенні ефективної антикорупційної інфраструктури та впровадженні механізмів прозорості. Водночас Україна висловила готовність і надалі вдосконалювати законодавство відповідно до вимог Конвенції та стандартів ОЕСР.

