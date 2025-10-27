Дело главы АМКУ Павла Кириленко о недекларировании имущества направлено в суд

По данным НАБУ, чиновник не указал в своей электронной декларации за 2024 год 20 объектов недвижимости и роскошный автомобиль, оформленные на родственников его жены.

Фото: dn.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

НАБУ и САП направили в суд обвинительный акт в отношении действующего главы Антимонопольного комитета Украины Павла Кириленко по делу о недекларировании имущества, а также в отношении его супруги — по обвинению в пособничестве в незаконном обогащении.

Как сообщило Национальное антикоррупционное бюро, чиновник не указал в своей электронной декларации за 2024 год 20 объектов недвижимости и автомобиль премиум-класса, которые были зарегистрированы на родственников его жены.

Речь идет о:

6 квартирах в Киеве и Ужгороде;

жилом доме под Киевом площадью более 220 кв. м и 2 земельных участках;

2 гаражных боксах;

6 парковочных местах;

3 нежилых помещениях общей площадью свыше 190 кв. м;

автомобиле BMW X3.

В НАБУ напомнили, что глава АМКУ уже предстал перед судом по делу о незаконном обогащении и подаче недостоверных сведений в декларациях за 2020–2023 годы.

Ранее НАБУ и САП завершили расследование по делу о недекларировании имущества руководителем АМКУ Кириленко.

В то же время Высший антикоррупционный суд отказал в отстранении от должности главы Антимонопольного комитета Украины Павла Кириленко. Так, коллегия судей ВАКС не удовлетворила ходатайство прокурора САП об отстранении от должности главы АМКУ, обвиняемого в незаконном обогащении на более чем 72 млн грн и декларировании недостоверных сведений.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.