Справу голови АМКУ Павла Кириленка щодо недекларування майна направили до суду

15:47, 27 жовтня 2025
За даними НАБУ, посадовець не вказав у своїй електронній декларації за 2024 рік 20 об’єктів нерухомості та люксовий автомобіль, які були зареєстровані на родичів його дружини.
Справу голови АМКУ Павла Кириленка щодо недекларування майна направили до суду
Фото: dn.gov.ua
НАБУ і САП скерували до суду справу за обвинуваченням чинного керівника Антимонопольного комітету України Павла Кириленка у недекларуванні майна та його дружини — у пособництві в незаконному збагаченні.

Як повідомило Національне антикорупційне бюро, посадовець не вказав у своїй електронній декларації за 2024 рік 20 об’єктів нерухомості та люксовий автомобіль, які були зареєстровані на родичів його дружини.

Йдеться про:

  • 6 квартир у Києві та Ужгороді;
  • житловий будинок під Києвом площею понад 220 кв. м та 2 земельні ділянки;
  • 2 гаражні бокси;
  • 6 паркомісць;
  • 3 нежитлові приміщення загальною площею понад 190 кв. м;
  • автомобіль BMW X3.

У НАБУ нагадали, що керівник АМКУ вже постав перед судом у справі щодо незаконного збагачення та подання недостовірних відомостей у деклараціях за 2020–2023 роки.

Раніше НАБУ та САП завершили розслідування у справі недекларування майна керівником АМКУ Кириленком.

Водночас Вищий антикорупційний суд відмовив у відстороненні від посади голови Антимонопольного комітету України Павла Кириленка. Так, колегія суддів ВАКС не задовольнила клопотання прокурора САП про відсторонення від посади голови Антимонопольного комітету України, обвинуваченого в незаконному збагаченні на понад 72 млн грн та декларуванні недостовірних відомостей.

