Справу голови АМКУ Павла Кириленка щодо недекларування майна направили до суду

Фото: dn.gov.ua

НАБУ і САП скерували до суду справу за обвинуваченням чинного керівника Антимонопольного комітету України Павла Кириленка у недекларуванні майна та його дружини — у пособництві в незаконному збагаченні.

Як повідомило Національне антикорупційне бюро, посадовець не вказав у своїй електронній декларації за 2024 рік 20 об’єктів нерухомості та люксовий автомобіль, які були зареєстровані на родичів його дружини.

Йдеться про:

6 квартир у Києві та Ужгороді;

житловий будинок під Києвом площею понад 220 кв. м та 2 земельні ділянки;

2 гаражні бокси;

6 паркомісць;

3 нежитлові приміщення загальною площею понад 190 кв. м;

автомобіль BMW X3.

У НАБУ нагадали, що керівник АМКУ вже постав перед судом у справі щодо незаконного збагачення та подання недостовірних відомостей у деклараціях за 2020–2023 роки.

Раніше НАБУ та САП завершили розслідування у справі недекларування майна керівником АМКУ Кириленком.

Водночас Вищий антикорупційний суд відмовив у відстороненні від посади голови Антимонопольного комітету України Павла Кириленка. Так, колегія суддів ВАКС не задовольнила клопотання прокурора САП про відсторонення від посади голови Антимонопольного комітету України, обвинуваченого в незаконному збагаченні на понад 72 млн грн та декларуванні недостовірних відомостей.

