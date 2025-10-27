Война в Украине станет девятой, которую я урегулирую, — Дональд Трамп

Трамп уверен, что война России против Украины может стать девятой войной, которую он сможет урегулировать.

Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что ему удалось завершить восемь войн, а российско-украинская война станет девятой, которую он сможет урегулировать. Об этом он сказал во время общения с журналистами на борту Air Force One.

«Я урегулировал восемь войн, и девятая приближается. Я верю, что в войне между Россией и Украиной это произойдет», — заявил американский лидер.

Президент США также подчеркнул важность мирных соглашений, которые, по его словам, спасают миллионы жизней и укрепляют международную репутацию Соединенных Штатов.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Дональд Трамп ввел первые санкции против России с момента своего возвращения на пост главы Белого дома из-за разочарования Путиным.

