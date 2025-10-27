Війна в Україні стане девʼятою, яку я врегулюю, — Дональд Трамп

Трамп впевнений, що війна Росії проти України може стати дев’ятою війною, яку він зможе врегулювати.

Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп знову заявив, що йому вдалося завершити вісім воєн, а російсько-українська війна стане девʼятою, яку йому вдастся врегулювати. Про це він сказав під час спілкування з журналістами на борту Air Force One.

«Я врегулював вісім воєн, і дев'ята наближається. Я вірю, що у війні між Росією та Україною це станеться», — заявив американський лідер.

Також президент США підкреслив важливість мирних угод, які, на його думку, рятують мільйони життів та зміцнюють міжнародну репутацію США.

Раніше міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Дональд Трамп впровадив перші санкції проти Росії з моменту свого повернення на посаду голови Білого дому через розчарування Путіним.

